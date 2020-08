Coronavirus, Facebook cancella un post di Trump

(ANSA) – WASHINGTON, 6 AGO – Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal coronavirus. “Si tratta di contenuti che contengono affermazioni false e dannose che violano le nostre regole sulla disinformazione”, spiega il social. “Il virus sta andando via”, ha ribadito ieri sera Trump nel corso di una conferenza stampa, elencando quelli che secondo lui sono i successi della sua amministrazione sul fronte del contrasto alla pandemia. Il presidente Usa ha anche insistito per la riapertura delle scuola: “I democratici le vogliono chiuse per motivi politici”.