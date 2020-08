(ANSA) – TORINO, 06 AGO – Sono oltre 600 le utenze rimaste al buio a Torino per colpa di un blackout che sta durando ormai da diverse ore. Un guasto a tre cabine elettriche ha lasciato da ieri sera senza luce alcune vie del centro, in particolare corso Vinzaglio e il quartiere della Crocetta. Il blackout ha colpito anche via Montebello e alcuni palazzi nelle vicinanze di via Po. I tecnici dell’Iren sono a lavoro per risolvere i guasti e evitare ulteriori disagi ai residenti. (ANSA).