Torna la serie A donne, il 22 agosto via con Verona-Juve

ROMA. – Dove eravamo rimaste. La serie A donne interrotta causa coronavirus, e mai piú ripresa, riparte col nuovo campionato dal 22 agosto. Sarà il match tra l’Hellas Verona e la Juventus campione d’Italia ad aprire la il campionato di calcio femminile di Serie A il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24.

Si parte sabato 22 agosto, con le società che dovranno attenersi alle indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare a porte chiuse, contenute nel protocollo pubblicato oggi dalla Figc.

L’avvio del campionato è stato anticipato di qualche settimana rispetto al solito anche per permettere alle calciatrici di mettere minuti nelle gambe in vista degli impegni della Nazionale di Milena Bertolini, che a settembre riprenderà il percorso di qualificazione verso EURO 2022 affrontando Israele (Empoli, 17 settembre) e Bosnia Erzegovina (Zenica, 22 settembre).

Tra l’altro dai prossimi match, insieme alle Azzurre, ci sarà anche Cristiana Capotondi, nominata nei giorni scorsi capodelegazione. “Il fatto che parta la Serie A – ha commentato il presidente federale Gabriele Gravina – è un messaggio molto importante per il movimento e per l’intero sistema sportivo. Non vediamo l’ora di ricominciare a giocare. Speriamo di trovare molto presto una modalità compatibile con il momento che stiamo vivendo per consentire ai tifosi di partecipare direttamente all’evento sportivo, partendo proprio dal calcio femminile”.

Ad accompagnare la stagione del calcio femminile, che secondo i dati pubblicati nel Report Calcio negli ultimi 10 anni ha visto crescere del 46% il numero delle tesserate totali e del 59,5% quello delle calciatrici Under 15, oltre a Timvision, Title sponsor di campionato, Coppa Italia e Supercoppa, ci saranno anche Esselunga come Premium partner e Puma come partner técnico che fornisce il pallone ufficiale delle competizioni.

“Consapevole dello sforzo che stiamo richiedendo ai nostri club nell’applicare i protocolli sanitari, siamo orgogliosi di aprire la stagione del calcio italiano con la nostra Serie A – ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani – Ringrazio la Federazione e tutte le componenti per la grande attenzione dimostrata nei confronti del movimento. Oltre all’organizzazione dei campionati, abbiamo preso con grande responsabilità il mandato per lo sviluppo del calcio femminile”.

Anche quest’anno il calcio femminile si potrá seguire da casa o in mobilità: Timvision trasmetterà in diretta le sei partite di ogni giornata, mentre Sky manderà in onda 2 incontri per ciascun turno.

Tra le tante novità della nuova stagione, come stabilito martedì dal Consiglio Federale, c’è anche la designazione da parte dell’AIA per la Serie A Femminile di arbitri della Can-C, il gruppo impegnato nel terzo campionato professionistico, un segnale importante per lo sviluppo ulteriore del movimento.

Un altro passo nel percorso di crescita del movimento voluto dalla Figc, che segue il piano di sviluppo varato negli anni scorsi e si allinea alla previsione di passaggio al professionismo dal 2022-23 deliberata dal Consiglio Federale il 25 giugno.