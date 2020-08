(ANSA) – ROMA, 06 AGO – La National Health England ha confermato alla Racing Point che il periodo di quarantena (sette giorni) per Sergio Perez è terminato. Il piloota messicano, che non è sceso in pista la scorsa settimana a Silverstone dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha effettuato un nuovo tampone questa mattina. Il team è in attesa del risultato per decidere chi guiderà questo week-end accanto a Lance Stroll: la vettura potrebbe essere affidata a Checo o Nico Hulkenberg. (ANSA).