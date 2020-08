Rafael Jiménez dimite como rector del CNE

CARACAS – El rector Rafael Simón Jiménez renunció a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la que había sido incorporado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras una serie de desacuerdos en las decisiones tomadas por la mayoría chavista del ente comicial.

Se espera una rueda de prensa, luego que el veterano dirigente político, que representaba al sector opositor que dialoga con el gobierno de Nicolás Maduro, presente su renuncia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Fuentes políticas indican que Jiménez tuvo serios desacuerdos con el manejo del registro electoral, aunque seguramente mantiene una actitud de apoyo a las elecciones del 6 de diciembre. Con esta acción hasta las organizaciones que están llamando a votar están reevaluando las condiciones del proceso electoral.

Varias directivas de partidos que están habilitados para participar en las parlamentarias en los próximos días, se presentarán ante el CNE para solicitar que se reforme el calendario electoral.

Una molesta particular fue la transmisión en cadena nacional obligatoria de una reunión de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la clara campaña electoral que está haciendo el mandatario Nicolás Maduro en todas sus alocuciones oficiales, mientras que la oposición no puede siquiera pronunciarse.

Supuestamente, Jiménez solicitó un pronunciamiento al respecto que no se dio. El ex candidato presidencial Henri Falcón introdujo una demanda ante el Ministerio Público solicitando la sanción de la violación a las normas legales y constitucionales.

La renuncia de Jiménez se considera como un golpe noble a la credibilidad del proceso electoral del 6 de diciembre.

El rector declaró que su presencia en el CNE resultaba una “camisa de fuerza” que le impedían expresar sus opiniones políticas con libertad. “La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige”, expresó.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), se pronunció sobre la renuncia de Rafael Simón Jiménez al Consejo Nacional Electoral (CNE) írrito a su cargo.

“Leí que Rafael Simón Jiménez había renunciado a la farsa del cne y pensé que nunca debió aceptar eso y que el gesto era tardío, pero bueno. Pero ahora leo sus declaraciones y veo cero cuestionamiento a la farsa y, al contrario, muestra la posibilidad de ser candidato. ¡Qué vaina!”, fue lo expresado por Guanipa.

Finalizó la primera etapa del RE

Este miércoles culminó la primera etapa del Registro Electoral (RE) con la participación de los jóvenes que votarán por primera vez este año, así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Twitter.

Para el Poder Electoral, la participación juvenil en el RE demuestra que “ellos reconocen que su voz es esencial para decidir el futuro”.

El próximo 8 de agosto será publicado el Registro Electoral, con el fin de que los electores puedan verificar sus datos y realizar las posibles impugnaciones, para posteriormente conformar el Registro Electoral definitivo para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.