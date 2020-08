CARACAS – Este jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer que no está dispuesto y no tiene ningún tipo de interés de reunirse con el gobernante, Nicolás Maduro, y reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

“Yo lo que he escuchado de parte del Gobierno de Estados Unidos es que cualquier aproximación con Maduro es solamente con un objetivo y es que salga rápido de Venezuela y deje la dictadura”, expresó.

El mandatario recordó que su administración denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional por vulnerar los derechos humanos de los venezolanos. En su opinión, el “régimen de Maduro es la dictadura más oprobiosa que tiene América Latina”.

Aclaró que su postura no es personal ni caprichosa solo que es una política de su país que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela el pasado 23 de febrero de 2019. Aseguró que Colombia tiene una política muy clara debido a que antes de su gobierno, el expresidente, Juan Manuel Santos, desconoció las últimas elecciones presidenciales.

Reconocen AN

El jefe de Estado insistió en que reconocen a la AN, a su presidente y de que se tiene que producir el “cese de la usurpación”, un gobierno de transición, convocar elecciones libres y un plan para reactivar la economía de Venezuela.

Se refirió a las elecciones parlamentarias que fijó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 06 de diciembre. Condiseró que el mundo continuará luchando contra la “dictadura”.

“Obviamente en Venezuela no hay ninguna garantía para las elecciones de la Asamblea Nacional. Intentaránn manipularlas para acallar todas las voces que están en contra de la dictadura, por eso la misma oposición ha dicho que no hay garantías y que no participarán”, manifestó Duque.

El jefe de Estado se pronunció sobre el caso del empresario colombiano, Álex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde y que EEUU pidió su extradición.

“Hemos entregado información de las empresas fachada, información de movimientos de recursos y hemos cooperado con las autoridades de Estados Unidos para que pueda ser juzgado y condenado, y se conozca la verdad de los vínculos de Alex Saab con la dictadura de Nicolás Maduro y con todos los círculos de poder del Cártel de los Soles”, puntualizó el político.