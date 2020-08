Roma sgonfia, Siviglia la elimina dall’Europa League

ROMA. – Una Roma molto deludente chiude nel peggiore dei modi la sua stagione, non riuscendo mai a opporsi al Siviglia e regalando agli andalusi, nettamente superiori agli uomini di Fonseca, il passaggio ai quarti di finale dell’Europa League.

Finisce 2-0, ma nel conto dei sivigliani ci sono anche due traverse e un gol annullato per un fuorigioco millimetrico.

Per il ds Monchi, ex tutt’ora poco amato nella Capitale, è una bella rivincita su chi lo aveva criticato accollandogli molti degli errori commessi a Trigoria nelle ultime stagioni.

La Roma veniva da sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite di campionato, ma oggi a Duisburg contro il possesso del Siviglia non è mai riuscita a entrare in partita, ed è stata penalizzata anche degli errori di Pau Lopez e Ibanez, anche se va precisato che il Siviglia è stato superiore in ogni zona del campo e quindi avrebbe vinto anche senza le “papere” e le incertezze del portiere e del giovane difensore ex Atalanta.

A centrocampo ha dominato la scena Banega, mentre in avanti l’ex genoano Ocampos è stato una spina nel fianco della difesa giallorossa. Dieci tiri a zero è un altro dato che sottolinea la superiorità della formazione di Lopetegui.

Il primo tempo finisce 2-0 per il Siviglia, e con una Roma in totale confusione, subito travolta dal ritmo superiore degli avversari. Il primo gol arriva al 22′ con Bruno Peres che viene bruciato sul tempo dallì’inserimento di Reguilon e con Mancini che non chiude in tempo sul terzino ex Real Madrid (che vorrebbe riprenderselo).

Il terzo errore è quello di Pau Lopez, che si fa passare sotto le gambe il tiro dello stesso Reguilon, miglior terzino dell’ultima Liga.

Al 44′ il raddoppio degli spagnoli: c’è un intrvento ‘tosto’ su Dzeko, non considerato falloso da Kuipers, poi l’ accelerazione di Ocampos che, sulla sinistra, supera in velocità Ibanez, che sbaglia completamente l’intervento in scivolata, entra in area e serve a rimorchio En-Nesyri che realizza il più facile dei tap in a porta sguarnita.

“Non siamo mai stati in partita, dal primo all’ultimo minuto, ci hanno ‘mangiato, ci dobbiamo fare qualche domanda tutti'”, dice alla fine uno sconsolato Dzeko, e il suo commento è il più efficace, e veritiero, su questa partita. Ora arriverà il nuovo proprietario, il magnate texano Friedkin, e per la Roma saràtempo dell’ennesima rivoluzione.