Sport: Spadafora:”Ok a riforma dopo la pausa estiva”

ROMA. – “Tranquilli, la riforma si farà, dopo la pausa estiva”. Se non ad agosto, al massimo entro settembre “al primo Consiglio dei ministri utile”.

Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora parla per la prima volta dopo le fibrillazioni interne ai Cinquestelle e rassicura sull’iter riguardante il testo unico di riforma dello sport.

“Non siamo riusciti a portarlo al Cdm di domani, ma vi voglio tranquillizzare – specifica su Facebook – ho incontrato in queste ore i rappresentanti del tavolo sport del Movimento 5 Stelle, stiamo lavorando e continueremo a farlo con le altre forze di maggioranza e sono convinto che troveremo la sintesi migliore per portare la riforma a compimento dopo la pausa estiva”.

L’intervento di Spadafora arriva 24 ore dopo la netta presa di posizione del Coni contro alcuni temi toccati dalla legge, e alcuni giorni dopo la pausa di riflessione sul testo único richiesta dallo stesso M5S.

“Saremo costantemente attivi ad agosto per fare in modo che alla ripresa, al primo cdm utile, possa portare a termine questa riforma”, ribadisce il ministro, specificando che un rallentamento del genere “capita quando si fanno cose complicate e complesse, come il mettere mano allo sport con un testo unico, che non era cosa semplice”.

Una legge che il movimento sportivo reclama a gran voce perché, senza decreti attuativi, rischia di restare immobilizzato. E che dovrà rispettare pedissequamente i dettami della Carta olimpica del Cio. Ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva detto: “Senza la legge rischiamo sanzioni dal Cio”.

Oltre ad essere portata a compimento, la legge dovrà anche rispettare l’autonomia del Coni in base alla Carta olimpica. Altrimenti a rischio per l’Italia potrebbe essere la partecipazione ai Giochi di Tokyo e l’organizzazione di Milano-Cortina 2026.

Pochi finora i precedenti per ingerenze politiche, ma nei casi di Iraq (sospeso nel 2008), India (2012) e Kuwait (2010 e 2015) i comitato olimpici nazionali sono stati “sospesi”

Altro tema delicato, la ripresa dello sport da settembre che preoccupa molte discipline e soprattutto il mondo del dilettantismo a causa di protocolli sanitari ritenuti insostenibili.

“Domani alle 14 ho convocato una riunione sul tema della ripartenza – annuncia Spadafora – con il ministero della Salute, Comitato tecnico scientifico, Coni, Regioni, Cip e Sport e Salute. Ogni sport ha le sue realtà a vari livelli. Anche con l’aiuto del governo ma la ripresa deve interessare tutti. Tutti devono poter ricominciare a fare attività sportiva a ogni livello”.

Rispondendo a un utente secondo il quale “sull’Istituto per il credito sportivo parlava è una bella battaglia”, il ministro infine ha ammesso: “Sì, mi lamento anche io per l’Istituto per il credito sportivo”.