A Piaggio gara Poste, arrivano scooter a tre ruote

MILANO. – La flotta dei mezzi utilizzata dai portalettere di Poste Italiane si arrichisce di un nuovo e più moderno scooter. Il gruppo Piaggio, infatti, si è aggiudicato una gara per la fornitura a Poste di 5.000 scooter termici a tre ruote. Il valore complessivo della commessa ammonta a oltre 31 milioni di euro. La consegna della flotta si concluderà entro la prima metà del 2021.

Il veicolo che arriverà ai portalettere di Poste Italiane è il nuovo scooter Piaggio 3W- Delivery 125cc Euro 5, progettato e sviluppato dal gruppo Piaggio appositamente per far fronte alle esigenze di trasporto e consegna delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery.

La produzione dello scooter avrà inizio a settembre e sarà realizzato al cento per cento nello stabilimento di Pontedera. Piaggio 3W- Delivery è caratterizzato dall’eccezionale capacità di carico di 95 chili con la combinata dei portapacchi anteriore e posteriore (25 chili anteriori e 70 chili nel vano posteriore).

Inoltre, grazie alle “ruote alte” e al sistema basculante posteriore a doppia ruota, garantisce un’elevata stabilità e sicurezza nella guida.

Poste Italiane ha riconosciuto lo scooter come la “migliore soluzione per il trasporto di importanti volumi, capace di garantire al contempo sicurezza e manovrabilità”, evidencia Piaggio in una nota.

Con la gara di Poste Italiane, il gruppo di Pontendera conferma il primato in Europa nella fornitura di veicoli per la consegna della posta e il delivery professionale: l’esperienza maturata negli anni da Piaggio gli ha permesso di aggiudicarsi la fornitura di oltre 53.000 scooter al servizio postale dei principali Paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Austria e Olanda.

(di Massimo Lapenda/ANSA)