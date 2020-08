++ Gattuso, Insigne gioca solo se si sente al 100% ++

(ANSA) – NAPOLI, 07 AGO – “Insigne ieri ha fatto allenamento al 50% oggi al 100% con il gruppo. Domani voglio sentire dalla sua voce che si sente al 100% poi decideremo io e i dottori. Ma se non è al 100% non parte dal 1′, se si sente bene metterà fascia, maglietta e ci darà una mano”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso in merito alle condizioni di Insigne per la sfida di Champions di domani sera contro il Barcellona. Gattuso ha parlato anche degli altri protagonisti azzurri: “Ruiz ha ancora molti margini di miglioramento, ha calcio tecnico, palleggio, ci sta dando tanto, avrà una grande carriera davanti. Queste partite per lui ma anche per Zielisnki, Elmas, Lozano sono esperienze da vivere nel percorso che ognuno di loro deve fare per diventare un campione. Domani non dovranno avere paura ma dovranno giocarsela e godersela”. (ANSA).