Amarcord: tre anni fa Yulimar Rojas vinceva l’oro nel mondiale di atletica

CARACAS – Parlare di Yulimar Rojas é parlare di uno dei mostri sacri dell’atletica mondiale. Tre anni fa, non delude le attese nella finale del salto triplo femminile, dopo un testa a testa serratissimo tra le due grandi favorite della vigilia. La venezuelana Yulimar Rojas (allora 21enne) conquistava la medaglia d’oro nel mondiale di atletica nella specialità del salto triplo. Grazie al suo salto di 14,91 si lasciava alle spalle la colombiana Caterine Ibargüen (14,89) e la kazaca Olga Rypakova (14.77).

La Ibargüen si presentava come la grande favorita per conquistare l’oro nella kermesse iridata che si stava svolgendo a Londra. La colombiana saltava in campo con l’intenzione di portare a casa la terza medaglia d’oro del mondiale in maniera consecutiva, e diventare la prima donna che centrava questo obiettivo.

Anche questa volta le protagoniste del podio sono state le stesse delle olimpiadi di Rio 2016 ma con posizione diverse.

Dopo l’oro ai mondiali indoor di Portland 2016, la venezuelana conquistava un altro oro mondiale di tutt’altro peso e rilevanza. La medaglia della Rojas si aggiungeva al bronzo conquistato da Robeilys Peinado nel salto con l’asta sempre in terra britannica.

(di Fioravante De Simone)