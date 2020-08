(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Sono 154 i morti e 60 i dispersi per la gigantesca esplosione che ha devastato martedì interi quartieri di Beirut, secondo un nuovo bilancio fornito oggi dal ministero della Sanità. I feriti sono circa 5.000, di cui 120 in condizioni criitiche. Delle 154 vittime finora accertate, 25 non sono ancora state identificate. (ANSA).