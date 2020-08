Di Maio, calano sbarchi da Tunisia, non abbassare guardia

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – “Negli ultimi tre giorni sono diminuiti in maniera drastica gli sbarchi dalla Tunisia. Questo coincide anche con la notizia dell’arresto di 10 trafficanti di esseri umani, considerati i capi delle organizzazioni tunisine che trasportavano in maniera clandestina le persone. È una buona notizia, ma non bisogna abbassare la guardia, le cause dei flussi migratori sono infatti molteplici, incluso il mare mosso e le condizioni meteorologiche. Si era registrato un problema, siamo intervenuti con chiarezza con le autorità tunisine per far presenti le nostre aspettative”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ringraziando il presidente tunisino Saied “guida stabile e fondamentale per la Tunisia, in un momento di difficoltà economica per il Paese” e punto di riferimento per l’Italia”. (ANSA).