(ANSA) – TORINO, 08 AGO – “E’ tempo di riflessione, di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. E un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo”. Cristiano Ronaldo analizza su Instagram la stagione bianconera, divisa tra la gioia per lo scudetto e per i tanti gol segnati, ma anche l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions. “Vincere la serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo orgogliosi, i 37 gol con la Juve e gli 11 con la Nazionale mi fanno affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a migliorare – dice – ma i tifosi ci chiedono di più: noi dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative”. (ANSA).