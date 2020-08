(ANSA) – WASHINGTON, 08 AGO – Donald Trump ha firmato il primo degli ordini esecutivi per nuovi aiuti contro la pandemia, quello che prevede un sussidio addizionale di 400 dollari a settimana per gli americani disoccupati, di cui il 25% coperto dagli Stati. Le agevolazioni agli studenti per i prestiti universitari saranno estese almeno fino alla fine dell’anno. Donald Trump ha anche lanciato nuove promesse elettorali annunciando che se sarà rieletto renderà permanenti i tagli alle tasse in busta paga. Il tycoon ha inoltre annunciato che sta esaminando l’ipotesi di un taglio delle tasse sui redditi e sui capital gain. (ANSA).