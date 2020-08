(ANSA) – ROMA, 9 AGO – Gli Stati Uniti scenderanno sotto i 5.000 soldati in Afghanistan entro la fine di novembre. Lo ha detto ieri sera il segretario alla Difesa americano Mark Esper, in un’intervista a Fox News. Esper ha spiegato che il Pentagono deve ancora informare i membri del Congresso sul piano e che vuole comunque assicurarsi che “gli Usa non siano minacciati dai terroristi che escono dall’Afghanistan”.