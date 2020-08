Serie A: conferme e rivoluzione Pirlo, ecco le panchine

ROMA. – L’imprevista e fulminea rivoluzione che ha portato la recluta Pirlo al timone della Juve è l’affascinate e temeraria sfida che scalda l’attesa della prossima serie A. Per il resto tante conferme: da Conte a Gattuso, da Fonseca a Pioli. C’è curiosità per la contemporanea panchina dei due fratalli Inzaghi. Tra le poche novità, Giampaolo e Di Francesco che cercano riscatto con Toro e Cagliari. In attesa della terza neopromossa resta da scegliere solo la panchina del Genoa.

JUVENTUS: PIRLO (NUOVO): Non basta lo scudetto a Sarri per essere confermato. Il doloroso ko col Lione convince Agnelli a rinnovare la panchina e ad affidarla al neofita Andrea Pirlo, grande calciatore ma alle prime armi come tecnico. Una scommessa e un atto di fede con la ‘fissa’ della Champions.

INTER: CONTE- Secondo posto, in corsa per l’Europa League, confermato nonostante gli sbalzi d’umore e le contestazioni al club. L’ex ct ha fatto un buon lavoro con gli ingenti mezzi messi a sua disposizione. Ora caccia allo scudetto. Voto 7

ATALANTA: GASPERINI- Terzo posto, record di punti e di gol, ai quarti di Champions. L’Atalanta diverte, ha acquisito malizia, è diventata una grande e Gasp trae il massimo con continuità dall’ottima rosa che dirige con carisma e personalità. Voto 8

LAZIO: SIMONE INZAGHI- Il calo finale non cancella l’ottimo torneo, il record di Immobile, la rigenerazione della squadra. Per la Champions serve non solo David Silva. Voto 7.5.

ROMA: FONSECA- Rivedibile per l risultati altalenanti, le difficoltà del club. Il quinto posto non esalta ma è il minimo sindacale, il flop in Europa delude i tifosi. Ora servono scelte di mercato più decise dalla nuova proprietà. Voto 6.

MILAN: PIOLI- Ha ricacciato indietro l’ombra di Rangnick con una gestione sapiente e l’aiuto di Ibra. Ci sono le basi per un Milan più competitivo e molto si deve alle sue doti. Voto 7

NAPOLI: GATTUSO- Ha saputo rimotivare la squadra dopo il flop di Ancelotti. La vittoria in Coppa salva una stagione deludente per il club. Ma Ringhio, confermato, ha lavorato bene. Voto 7.

SASSUOLO: DE ZERBI – Batte in volata Juric per lo scudetto delle provinciali con un super attacco (Caputo, Boga e Berardi) e una difesa rivedibile. Un bel lavoro, sembra maturo per il salto di qualità ma i grandi club non hanno spazi. Voto 7.

FIORENTINA: IACHINI- Dopo il disastro Montella ha rimotivato la squadra pur restando a lungo senza Ribery e con un rendimento altalenante di Chiesa. La sua grinta è apprezzata da Comisso che vuole dargli gli strumenti per tornare in Europa. Voto 6.

PARMA: D’AVERSA- Campionato eccellente con una salvezza senza patemi e il doppio successo sul Napoli. Il lancio di Kulusevski ha arricchito l’Atalanta. Molti meriti per lui. Voto 6.5.

VERONA: JURIC- A lungo protagonisti, i veneti calano a luglio, ma Juric si conferma tecnico preparato e in ascesa. Merito suo la valorizzazione di Amrabat, Pessina e Rrahmani. Voto 6.5.

BOLOGNA: MIHAJLOVIC- Pesa la lunga malattia e il lockdown, ma la squadra risponde dignitosamente, con alti (Roma e Atalanta) e bassi (rovesci con Udinese, Milan e Fiorentina). Voto 6.

UDINESE: GOTTI – Dopo gli 11 gol subiti con Atalanta e Roma da Tudor, ha portato in salvo la squadra puntando su De Paul Fofana e Okaka. Ma i Pozzo devono investire di più. Voto 6

CAGLIARI: DI FRANCESCO (NUOVO) – Prova d’appello dopo l’esonero dalla Roma e il deludente periodo sampdoriano. Dovrà rigenerare la squadra che per mezzo torneo era in alto. Spera di ritrovare Nainggolan e di poter contare sui gol di Joao Pedro.

SAMPDORIA: RANIERI – Il mestiere e il buon senso del tecnico hanno risollevato i liguri in una stagione comunque in sordina anche per problemi societari. Voto 6.5.

TORINO: GIAMPAOLO (NUOVO)- Dalla Europa al rischio serie B. Mazzarri e Longo accompagnano una delle peggiori stagioni della gestione Cairo, che ora propone il gioco piacevole di Giampaolo, che cerca riscatto dal flop milanista.

GENOA: L’unica incognita dopo un’altra stagione tormentata, il passaggio da Andreazzoli a Motta fino a Nicola con la salvezza all’ultimo turno. Preziosi pensa a Maran e a Italiano.

BENEVENTO: PIPPO INZAGHI- Stagione da record, promozione con 7 turni di anticipo e primo successo per Superpippo che torna in serie A per lasciare il segno. Ora si tratta di integrare la rosa con elementi più esperti. Voto 7

CROTONE: STROPPA – Un altro ex milanista scala la cadetteria e riporta i calabresi in A con i 20 gol di Simy. L’esperienza di due anni fa servirà al Crotone per adattarsi meglio. Voto 6.5.