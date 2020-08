Calcio: Intesa sponsor dell’Atalanta, 40 milioni per stadio

(ANSA) – MILANO, 10 AGO – Intesa Sanpaolo sarà sponsor e ‘banking partner’ dell’Atalanta, oltre che ‘main sponsor’ di tutte le squadre del suo settore giovanile. Lo rende noto un comunicato congiunto, nel quale si precise che la storica tribuna dello stadio di Bergamo a cui si accede da Viale Giulio Cesare verrà denominata ‘Rinascimento’, per dare continuità al programma varato da Intesa Sanpaolo assieme al Comune della città lombarda per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il progetto prevede un accordo di finanziamento, sottoscritto da Intesa Sanpaolo e dall’Istituto per il Credito Sportivo, di 40 milioni per la riqualificazione del Gewiss Stadium. (ANSA).