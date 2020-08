(ANSA) – BRUXELLES, 10 AGO – “Non c’è posto in Europa per chi bersaglia e reprime con violenza chi protesta pacificamente. I diritti fondamentali in Bielorussia devono essere rispettati. Chiedo alle autorità di assicurare che i voti dell’elezione di ieri siano contati e pubblicati accuratamente”: così in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.(ANSA).