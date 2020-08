Calcio: Paulo Sousa rescinde col Bordeaux

(ANSA-AFP) – ROMA, 10 AGO – Paulo Sousa non e’ piu’ l’allenatore del Bordeaux. L’ex centrocampista portoghese della Juve aveva un contratto fino al 2022 con i girondini, ma di “comune accordo” col club ha rescisso il suo accordo. Al suo posto il 66enne Jean-Louis Gasset. Il Bordeaux era dodicesimo quando la Ligue 1 si e’ fermata, per poi non ripartire causa Coronavirus. Ora la nuova stagione riprendera’ il 21 agosto, e i girondini sono impegnati in casa col Nantes nella prima giornata, sabato 22. (ANSA-AFP).