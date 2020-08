Instituto de Cultura abre inscripciones para cursos de italiano

CARACAS – El Instituto Italiano de Cultura de Caracas anuncia la apertura de las prescripciones de las clases de italiano en línea, curso disponible para mayores de 16 años con una duración de 9 semanas, dividas en 2 clases semanales de 2 horas académicas c/u, o en cursos sabatinos de 4 horas a la semana.

La adaptación del nuevo método, es una estrategia que ha conducido a una renovación de la enseñanza, atendiendo a las nuevas exigencias de los estudiantes y la sociedad, y considerando la nueva realidad que obliga el confinamiento a causa de la pandemia.

Las clases a distancia son una herramienta imprescindible para la educación, la formación profesional, la capacitación, la actualización de conocimientos y la promoción cultural a diferentes niveles, por ello, el Instituto italiano de Cultura de Caracas ha desarrollado una estrecha relación entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación porque educar es el compromiso más grande que un docente asume ante la sociedad.

Las prescripciones se abren del 6 al 11 de agosto y los interesados deben descarga la planilla en la página www.iiccaracas.esteri.it y seguir las instrucciones.

Una vez recibida la confirmación, se les hará llegar la información de los costos y horarios disponibles.

El Instituto sigue cerrado actualmente por lo que no disponemos de atención telefónica en sus líneas regulares, pero para mayor información, puede enviar un mensaje a través de WhatsApp 0414-9210105, de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

Para el proceso de inscripción y descargar la planilla ingrese a:

https://iiccaracas.esteri.it/IIC_CARACAS/it/pagine-header-footer/pagine_header_footer/apertura-de-inscripciones-para.html

Vale aclarar que luego de haber iniciado un proceso de preinscripciones para los alumnos que ya habían cursado el primer trimestre del año, el Instituto tuvo que suspender dicho proceso y será retomado tan pronto se flexibilicen las medidas, y seguidamente estarán abriendo el proceso de preinscripciones para los nuevos alumnos.

Los cursos se darán en línea con la presencia de su profesor asignado, se usará la plataforma ZOOM y se respetarán los días y el horario establecidos desde el inicio. En caso de que durante el curso se les presente un problema técnico, el profesor atenderá puntualmente el caso.

Ante cualquier duda se recomienda descargar las preguntas Frecuentes FAQ

https://www.venezuelasinfonica.com/Italia/faq_iic_inscripciones.pdf