Exigen evaluar daño ambiental por derrame de crudo

CARACAS – La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), Belisa Morón, y la bióloga marina de la Universidad de Carabobo, Carmen Rodríguez, denunciaron este lunes que no ha habido información oficial respecto al derrame petrolero que se registró en las costas venezolanas.

Morón y Rodríguez, indicaron que a través de estudios realizados por un profesor de la Universidad Simón Bolívar, se determinó que el derrame petrolero provino de la refinería El Palito, estado Carabobo, aunque dicha información no ha sido corroborada por las autoridades.

Refirió la presidenta de la SVE que en las imágenes analizadas, entre el 19 y 22 de julio, se observa una “gran mancha” que estaba cerca del muelle de las instalaciones petroleras y que coincide con el intento de reactivar la producción de gasolina en la refinería carabobeña, reflejándose luego cómo la mancha de crudo se desplaza y se subdivide, donde la más pequeña -de unos 4,5 Km-, es la que se dirige al Parque Nacional Morrocoy.

Indicó que la zona ya había sido impactada en el pasado por “derrames pequeños”, pero subrayó que en la historia del parque no se había registrado un derrame petrolero de tal magnitud.

“Por eso es la preocupación. La respuesta que se debe dar es rápida. Desde que se reportó la mancha hasta el momento, al menos hay 8 días de que esa zona está afectada, pero si no se toman correctivos pronto, el daño será mayor por el tiempo. Cuando más pasa, peor la recuperación”, señaló.

Morón hizo un llamado a las autoridades de Inparques y del ministerio de Ecosocialismo para que se trabaje en conjunto y se atienda la contingencia, empezando por hacer una evaluación profunda de hasta dónde llegó el petróleo derramado. Dijo que el tema de limpieza de las playas es un trabajo menor comparado con lo que queda dentro del agua y lo que absorbe la arena, por lo que dejó claro que eso es necesario saberlo para poder determinar cuándo se pueden consumir los productos del mar y cuándo se puede abrir el parque.

Por su parte, Rodríguez, alertó que al no haber información oficial al respecto, no se puede saber cuál es el impacto que el derrame petrolero le hizo a la fauna y la flora del lugar, aunque en primera instancia indicó que aves, peces y manglares se vieron afectados. Afirmó que el petróleo afecta porque «sofoca» a las especies, ya sea de forma inmediata o a largo plazo.

Morrocoy “está sano” dice el gobierno

El viceministro de Ecosocialismo y presidente de Inparques, Josué Lorca, informaron que el 2 de agosto recibieron reportes de los pescadores locales del Parque Nacional Morrocoy que habían visto una “mancha” que se desplazaba de mar adentro hasta el parque, que provocó la “activación” de un centro de comando junto a Pdvsa para posteriormente realizar las primeras investigaciones.

Ante el hecho, desde el lunes se abocaron a limpiar y expresó que “la mayoría o el 90% de los cayos está saneado en su totalidad, que la costa del Golfo Triste y Punta Brava hemos saneado aproximadamente 10,5 kilómetros de costa”.

“Hasta ahora no hemos tenido indicios o rastros de afectación del suelo marino. No hemos encontrado ninguna especie de fauna que haya fallecido, o sea que no hay afectación de fauna, coral”.

Reconocen que la zona de agua salobre se afectó, específicamente donde están los manglares -de 9,7 hectáreas-, pero dijo que ya comenzaron los trabajos de saneamiento correspondientes.

Oro a cambio de reparaciones fallidas

Por su parte, el Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, cuestionó las supuestas reparaciones con la que la “dictadura” justificó el traspaso de oro venezolano a Irán, después de que ocurriera un derrame de crudo que ha causado daños irreparables en el ecosistema de Morrocoy.

A través de su cuenta en Twitter lamentó el ecocidio en las costas falconianas al tiempo que se preguntó: “¿Y a los iraníes no los habían llamado para hacer unos “trabajos de reparación” en la Refinería de El Palito pagado con el oro de todos los venezolanos?”.

Condenó los negocios que sigue haciendo el gobierno de Maduro a espalda de los venezolanos. “bueno, parece que se llevaron el oro y dejaron el derrame de petróleo en Morrocoy”.

Destacó la gravedad y el daño que el derrame petrolero le hace a la naturaleza y responsabiliza de la misma a la negligencia del régimen chavista.