PARIGI. – Un fulmine sui binari, e il trenino dell’antica funicolare, che conduce i turisti al più bel panorama sui Pirenei, proprio sulle alture di Lourdes, ha inchiodato. I passeggeri hanno gridato e sono precipitati uno sull’altro sul pavimento dei due vagoni.

Urla e pianti di un bimbo di tre anni, pochi danni per una decina di persone, ma una coppia di cinquantenni, in condizioni più gravi, è stata trasportata all’ospedale di Lourdes.

Il cielo si è oscurato nel primo pomeriggio, poi verso le 17 è cominciato un vero e proprio nubifragio, che ha costretto tutti i turisti che si trovavano sulla vetta che sovrasta Lourdes, a 900 metri di altitudine, ad accalcarsi nel vagone per il ritorno alla base. Qualcuno non aveva neppure completato il sentiero che, dall’arrivo della funicolare nella stazione in cima, conduce in vetta, dove c’è il belvedere con una vista a 360 gradi su tutte le cime dei Pirenei.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta ed è stata disposta la chiusura dell’impianto fino a nuovo ordine. Il sindaco di Lourdes, Thierry Lavit, si è recato all’ospedale della città, meta di pellegrinaggi alla Grotta delle Apparizioni, per far visita alle persone ricoverate. Dodici sono state le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.

Nessun fulmine, hanno precisato i soccorritori, ha colpito le cabine della funicolare. Uno si è peró abbattuto sui binari, provocando l’interruzione improvvisa della corrente e la frenata della cabina, che era in fase di discesa con 27 passeggeri a bordo. Frenata brusca e immediata ripartenza, con lividi e qualche paura. I due feriti gravi non sono in pericolo di vita né in prognosi riservata.

Molta paura per un bimbo di 3 mesi rimasto coinvolto nell’incidente, ma il piccolo è incolume. Per quasi tutti gli altri, i danni riportati sono contusioni e lividi, soprattutto “alle spalle e alle braccia”, alcuni hanno riportato danni al volto.

Lourdes ha patito, come gli altri siti francesi, della crisi del Covid che ha decimato gli arrivi di turisti e pellegrini.

Proprio oggi, il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ha incontrato i rappresentanti del settore turismo della città di Lourdes, legati alle opere di pellegrinaggio, ed ha annunciato loro importanti misure di sostegno.

Per il 15 agosto, festa che attira abitualmente circa 25.000 persone, non ne potranno essere presenti quest’anno più di 5.000 nel settore del Santuario e altrettanti alla Basilica a causa delle misure sanitarie anti-Covid. Il Santuario prevede per quest’anno perdite per oltre 8 milioni di euro.