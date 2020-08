(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Il Pescara ha battuto il Perugia 2-1 (0-1) nell’andata dei play out di serie B. Ospiti in vantaggio al 40′ del primo tempo con Kouan. Nella ripresa la rimonta degli abruzzesi a segno prima con Galano al 13′ st e poi con Maniero al 23′ st su rigore. La gara di ritorno è in programma venerdì 14 agosto. (ANSA).