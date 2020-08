NEW YORK, 10 AGO – La pandemia non ferma i paperoni dei colossi del Big Tech che, pur sotto l’attacco del Congresso americano culminato nelle audizioni delle ultime settimane, continuano ad arricchirsi grazie ad aziende che non hanno risentito del coronavirus.

Jeff Bezos, ad esempio, si conferma re del mondo con un tesoro che viene valutato circa 187 miliardi di dollari. Bill Gates, il creatore di Microsoft, resta saldamente al secondo posto con 120,6 miliardi di dote, mentre Mark Zuckerberg, ideatore di Facebook, é terzo fra i 500 piú ricchi al mondo con 101,7 miliardi.

L’indice dei miliardari di Bloomberg vede scorrendo la lista degli imprenditori tricolore Giovanni Ferrerro al 29mo posto: é il primo italiano in classifica con una fortuna pari a 32,9 miliardi di dollari, alle spalle di Michael Dell 28mo con 34,6 miliardi e prima della vedova di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, che figura al trentaduesimo posto con un patrimonio valutato 31,6 miliardi.

Il piemontese Ferrero precede Leonardo del Vecchio, secondo italiano nella classifica dei 500 paperoni mondiali. L’industriale veneto é infatti in 56ma posizione con 20,4 miliardi.

La top ten dei miliardari super vede Big Tech fortemente rappresentata. Oltre a Bezos, Gates e Zuckerberg, ci sono infatti i fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin rispettivametne all’ottavo e nono posto, mentre Elon Musk chiude la classifica dei magnifici dieci con 68,7 miliardi.

Completano la top ten Mukesh Ambani al quarto posto, seguito dal re del lusso, il francese Bernard Arnault, patron di Lvmh, dal guru della finanza Warren Buffett e dall’ex amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer.

Al 13mo posto si piazza invece MacKenzie Scott, l’ex moglie di Bezos divenuta una delle donne piú ricche al mondo proprio con il divorzio dal fondatore di Amazon: secondo il Bloomberg Billionaires Index é la seconda paperona mondiale alle spalle di Francoise Bettencourt Meyers e prima di Alice Walton, una delle eredi dell’impero Walmart.