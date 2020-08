CARACAS – L’italianità ha esportato in Venezuela non solo la mano d’opera e la cultura, ma anche la passione per lo sport. Sopratutto quello più amato dagli italiani: il calcio. Uno dei precursori del calcio nella terra di Bolívar è stato Ferdinando Rossi che ad inizio anni ’50 è stato presidente fondatore della “Asociación de Footbal Amateur de Carabobo”.

Nato il 18 settembre del 1914 ad Augusta, in Sicilia, come tanti connazionali emigrò in Venezuela dopo la Seconda Guerra Mondiale. Arrivato al porto de La Guaira il 6 gennaio del 1948 si trasferì a Valencia.

Rossi aveva portato con sé la passione per il calcio. Giunto nello stato Carabobo iniziò a praticare questo sport nello stadio Municipale di Valencia insieme ai suoi amici Bernardo “Nardo” Herrera, Pablo Briceño, “El negro” Colina, Aníbal Alvarado, Carlos Mauri.

L’italo-venezuelano ed i suoi amici dovevano aspettare le quattro del pomeriggio per giocare a “fútbol”, prima di loro il campo era occupato dal baseball. Appena finito il match, Rossi ed i suoi amici iniziavano ad adattare il campo a dare calci ad un pallone.

Durante queste partitelle conosce personaggi come don Teodoro Gubaira, il Padre Simón Salvatierra, José Rafael Fajardo Peña e il Dottor Francisco Ignacio Romero. Grazie a loro nasce l’“Asociación de Footbal Amateur de Carabobo” e l’italo-venezuelano viene nominato presidente.

Viene organizzato il primo campionato statale di calcio in cui partecipano Escuela Agronómica salesiana, La Salle, Don Bosco, Liceo Pedro Gual, Centro Social Español, Centro Social Italiano Venezolano di Valencia, UTM Puerto Cabello, Ital-Neon di Mateo Mayorino.

Hanno fatto parte della AFAC personaggi del calibro di Marcos Olaizola, Aníbal Alvarado, Luis Cancini, José Palma, Ramón Branger, il Padre Simón Salvatierra e il padre Pepe Tomat.

Fernando Rossi è stato anche sub direttore della scuola La Salle e sotto la sua direzione sono arrivati diversi titoli.

Rossi ha anche creato la scuola per arbitri insieme ad altri italo-venezuelani i fratelli Bruno e Felice Schenone. Il collegio arbitrale è stato poi affiliato all’Instituto Nacional de Deportes e la Federación Venezolana de Fútbol.

(di Fioravante De Simone)