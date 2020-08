Israele: palloni incendiari da Gaza, chiuso transito

(ANSA) – TEL AVIV, 11 AGO – A seguito dei palloni incendiari ed esplosivi lanciati da Gaza in questi giorni, Israele ha deciso di chiudere da questa mattina e fino a nuovo ordine il transito commerciale con la Striscia di Kerem Shalom. Lo ha annunciato il Cogat, l’organismo militare che sovrintende i Territori Palestinesi. La decisione – su indicazione del ministro della difesa Benny Gantz – è stata presa, ha spiegato il Cogat, “sulla base di deliberazioni di sicurezza e alla luce dei ripetuti attacchi terroristici attuati dalle organizzazioni terroristiche dei Gaza contro cittadini israeliani in violazione della sovranità israeliana”. La chiusura del transito – ha proseguito – non riguarda gli aiuti umanitari, cibo incluso, e il rifornimento energetico. (ANSA).