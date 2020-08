Coronavirus: in Scozia si torna a scuola

(ANSA) – EDIMBURGO, 11 AGO – Oggi i bambini scozzesi hanno iniziato a frequentare le scuole per la prima volta in cinque mesi. Il governo locale ha disposto il rientro graduale degli alunni in questa settimana, con tutte le lezioni che dovrebbero riprendere completamente entro martedì prossimo. Nella vicina Inghilterra, dove i piani per riprendere la scuola a giugno hanno dovuto essere abbandonati a seguito dell’opposizione dei sindacati degli insegnanti e di alcuni genitori, il governo è fermamente convinto che i bambini torneranno all’inizio di settembre. Sulla riapertura delle scuole c’è l’incognita Covid: la Gran Bretagna ha registrato il più alto numero di vittime in Europa e teme una seconda ondata. Le autorità domenica hanno registrato più di 1.000 nuovi casi in 24 ore per la prima volta da giugno. E le restrizioni di recente sono state reimposte in alcune aree dell’Inghilterra centrale e settentrionale, così come nella città scozzese di Aberdeen la scorsa settimana, dove pub e ristoranti hanno dovuto chiudere e le restrizioni di viaggio sono state rinnovate. Allo stesso tempo in tutta la Scozia, che ha registrato più di 19.000 casi e 2.491 decessi, non si sono verificate nuove vittime in più di tre settimane. (ANSA).