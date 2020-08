Instan a organizar un frente único para las parlamentarias

CARACAS – Los partidos de oposición Va pa´lante, Construyendo País, OCA Venezuela, Partido Pana y Todos Unidos por Venezuela, solicitarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) su habilitación para participar en las elecciones parlamentarias, del próximo 6 de diciembre.

Así lo informó el secretario General del partido Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, quien indicó que con la inscripción de estos cinco partidos políticos, serían 25 las organizaciones nacionales y 40 regionales que desean formar parte del tarjetón electoral para competir por un curul dentro del Parlamento.

“Se han sumado cinco más a este llamado a que el Poder Electoral nos habiliten y apostar a la ruta electoral”, dijo.

Ávila exhortó a todos los “partidos de derecha” a solventar diferencias y hacer un frente único, que se pueda ganar en la nueva jornada electoral, en el que están convocados más de 20 millones de venezolanos a participar.

Señaló que solo en la unidad, la oposición venezolana podrá “recuperar espacios” y convocar para 2022 un “referéndum revocatorio”.

“Si nos organizamos, tenemos el músculo y la fuerza necesaria y logramos Dios mediante convencer a esa mayoría que quiere ese cambio, que quiere salir del gobierno, y vamos recuperando espacio entonces en el año 2022 podremos organizarnos para un referéndum revocatorio”, insistió.

Advirtió que si el CNE no permite la habilitación de estos partidos, se buscará alianzas para poder participar en las elecciones, tal y como lo establece la Constitución.

En las elecciones parlamentarias convocadas para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional, tal y como lo establece la Constitución, participarán 107 organizaciones políticas, nacionales, regionales y de comunidades indígenas.

Dichas elecciones que se harán en el marco de una pandemia y con fuerte rechazo internacional.

Sin acuerdos concretados

El secretario del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, insistió en la importancia que representaría para la oposición ir en alianza perfecta a las elecciones previstas el 6 de diciembre.

Afirmó que los partidos opositores todavía no han llegado a un acuerdo que les permita lograr la unidad en la postulación de candidatos, no obstante, afirmó que las conversaciones se han mantenido, pero aún no se han concretado alianzas.

Señaló que las conversaciones se han visto limitadas por la pandemia, restricciones, dificultades de movilidad y gasolina para tener ese “contacto directo”.

“Hay una dinámica que se está dando y nosotros aspiramos a que sea efectivamente el planteamiento que hemos hecho que en el momento que se tenga que llegar a un acuerdo de alianza perfecta para presentarle al país una propuesta que tenga credibilidad, esperanzadora y que le pueda servir a los venezolanos para asumir que en este camino podemos construir soluciones”, expresó

Afirmó que los partidos democráticos deben hacer un esfuerzo que respalde el bienestar de los ciudadanos y no intereses particulares.

“Es un esfuerzo difícil, complicado, siempre en la historia de Venezuela que se ha intentado mancomunar acuerdos electoral de esta naturaleza surgen cualquier cantidad de trabas”, señaló.

No obstante, Mujica dijo que todavía queda tiempo para alcanzar los acuerdos, dado el lapso otorgado por el CNE.

Finalmente manifestó que existe la necesidad de hallar soluciones pacíficas a partir de la vía electoral y democrática.