NEW YORK. – Joe Biden sceglie Kamala Harris per la vice presidenza. Al termine di un lungo processo di selezione e quando mancano ormai pochi giorni all’avvio della convention democratica, l’ex vice presidente scioglie le riserve: “Ho l’onore di annunciare di aver scelto Kamala Harris” come numero due. L’ex procuratrice della California diventa cosí la prima donna afroamericana – ma anche di origini indiane – a essere nominata per la vice presidenza.

Immediata la reazione di Donald Trump, che affida a un video postato suo Twitter il suo pensiero: la “falsa” Harris e il “lento Joe sono perfetti insieme, ma sbagliati per l’America”. Scegliendo Harris Biden “consegna il controllo del nostro paese alla sinistra radicale che promette di alzare le tasse, tagliare i fondi per la polizia, aprire i nostri confini. Ai seggi gli americani devono respingere seccamente l’accoppiata Biden-Harris in favore del presidente Donald Trump e del suo vice Mike Pence”, rincara la dose la campagna elettorale del tycoon.

A lodare la scelta di Biden é invece la Speaker della camera, Nancy Pelosi, che definisce la nomina una “tappa fondamentale per il paese”. Plaude anche Mary Trump, la nipote del presidente e autrice del libro critico sul tycoon. “Ci riprenderemo il paese. Grazie Joe Biden. Kamala Harris sará il nostro prossimo vice presidente”, twitta. Esulta anche la Naacp, la principale organizzazione dei neri d’America: la nomina e’ un “momento cruciale nella storia americana”.

Per Biden si tratta di una svolta nella campagna elettorale, stravolta dal coronavirus che lo relegato nel seminterrato della sua abitazione in Delaware. Una svolta che arriva a meno di una settimana dalla convention democratica ‘online che si apre lunedí e per la quale sale l’attesa con il passare delle ore:in gioco c’é la Casa Bianca occupata da quello che i liberal considerano il nemico per eccellenza, Trump.

I democratici lavorano senza sosta dietro le quinte per metterla in piedi e far sí che sia un successo, anche se solo telematico. Le star del partito chiamate a prendere la parola sono molte: ci sono Barack e Michelle Obama, Bill e Hillary Clinton, il governatore di New York Andrew Cuomo e l’ex candidato Bernie Sanders.

Ma c’é anche il volto nuovo del partito, quello piu’ progressista rappresentato dalla pasionaria Alexandria Ocasio-Cortez che per la prima volta e’ invitata a prendere la parola accanto ai grandi nomi democratici in quello che molti vedono come un trampolino ufficiale di lancio.