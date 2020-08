Calciomercato: Lipsia non riscatta Schick, Donadoni torna

ROMA, 11 AGO – Il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto per Patrick Schick e ora la trattativa per l’attaccante ceco con la Roma è in stallo. Il ds dei tedeschi Krösche ha ammesso che “la situazione non è cambiata da due o tre settimane. Siamo ancora troppo lontani per trovare una soluzione” ed ha assicurato che ora, l’attenzione del giocatore è tutta per la Champions.

Sulle tracce dell’attaccante in Bundesliga ci sarebbero l’Hertha Berlino e il Bayer Leverkusen, mentre in Italia il Torino di Giampaolo resta vigile.

Mi manda Ibrahimovic: il Milan ha praticamente chiuso per l’arrivo di Emil Roback, attaccante classe 2003 che negli ultimi mesi era stato cercato anche dall’Arsenal. Come riportano fonti dalla Svezia, i rossoneri hanno trovato l’accordo con l’Hammarby sulla base di circa 1,5 milioni di euro. Il giocatore è atteso ora in Italia per le visite mediche, prima di firmare il suo nuovo contratto.

Il Napoli è sulle tracce di Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca e della nazionale croata. Il valore attuale del cartellino del croato si aggira intorno ai 22 milioni, ma Giuntoli ne offrirà una ventina, aggiungendo magari un bonus. Il nazionale croato è legato al CSKA Mosca fino al 2024.

La Juventus è sulle orme di Alexandre Lacazette. La valutazione del francese dell’Arsenal, che ha contratto in scadenza nel 2022, è di 35 milioni circa di euro ma i londinesi hanno aperto anche alla possibilità di scambi. I nomi sarebbero quelli di Douglas Costa, gradito a Mikel Arteta, e del difensore Cristian Romero, possibili contropartite.

Finisce l’esperienza in Cina di Roberto Donadoni che non è più l’allenatore dello Shenzhen. Lo ha annunciato il club con una nota nella quale si sottolinea che “dopo una negoziazione amichevole, il club ha deciso che da ora in poi mister Donadoni non sarà più il capo allenatore della prima squadra dello Shenzhen Kaisa FC. Ringraziamo Donadoni ed il suo staff per i propri sforzi e per il contributo allo Shenzhen Kaisa nell’ultimo anno. Auguriamo fortuna per il suo futuro”.

In realtà Donadoni ha ottenuto solo due vittorie in 14 partite disputate ed ha perso le ultime tre, compreso il “derby” con il Guangzhou di Fabio Cannavaro. Donadoni era stato ingaggiato dallo Shenzhen nel luglio dello scorso anno.