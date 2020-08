Coronavirus: discoteche aperte in Sardegna sino al 31 agosto

(ANSA) – CAGLIARI, 12 AGO – In Sardegna restano consentite le serate in discoteca o altri locali notturni all’aperto, rispettando le misure anti covid come il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro (due se si accede sulla pista da ballo) “a seconda della capienza massima del locale”. Lo ha deciso il governatore Christian Solinas con un’ordinanza firmata a tarda sera. Nel provvedimento di legge che la scelta di tenere aperti questi locali è dettata dall'”attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio sardo”. La precedente ordinanza che aveva riaperto le discoteche ed altri locali all’aperto in Sardegna era scaduta lo scorso 31 luglio e non era stata prorogata immediatamente con decine di serate a rischio per il fine settimana di ferragosto. Con questo nuovo provvedimento il termine viene spostato al 31 agosto, salvo eventuali restrizioni in base alla curva dei contagi sul territorio. Gli accessi saranno consentiti nella misura massima del 70% della capienza massima dei locali e il programma delle serate deve essere preventivamente comunicato settimanalmente alla locale stazione del Corpo forestale regionale che dovrà anche effettuare i controlli insieme alla Polizia locale e alle altre forze dell’ordine. (ANSA).