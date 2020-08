Usa 2020: Harris terza donna a correre come vice presidente

(ANSA) – WASHINGTON, 12 AGO – La senatrice Kamala Harris è la prima afroamericana a correre come vice presidente in 244 anni di storia Usa, ma è la terza donna ad essere scelta come ‘running mate’. La prima fu la deputata italo-americana Geraldine Ferraro, che nel 1984 fece parte del ‘ticket’ dem guidato dall’ex vicepresidente Walter Mondale. La seconda fu l’ex governatrice repubblicana dell’Alaska Sarah Palin, che nel 2008 affiancò il candidato del Gran Old Party John McCain contro il tandem Obama-Biden. Entrambe le coppie persero. In caso di vittoria, quindi, Harris diventerebbe la prima donna in assoluto a diventare vice presidente degli Stati Uniti, rompendo un altro muro di cristallo. (ANSA).