(ANSA) – BOLOGNA, 12 AGO – Sono 41 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: di questi 23 sono asintomatici e 14 erano di ritorno dall’estero. Dei 41 nuovi casi, individuati con 7.740 tamponi, più del 60% (25) era già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone. I 23 asintomatici sono stati individuati grazie ai test voluti dalla Regione sulle categorie più rischio (12), tramite il contact tracing (7 casi) o attraverso l’attività di screening regionale (4 casi). Non si è registrato nessun decesso Quasi la metà dei contagi si concentrano in due province, Bologna (12 casi) e Ravenna (8). Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, sale invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 78 (+2). (ANSA).