Calcio: sorrisi e riposo, ma Inter perde Sanchez

MILANO. – Una giornata di relax, tra pranzo a Dusseldorf in riva al Reno e sfide alla Playstation, ma con la notizia negativa della conferma dell’infortunio muscolare per Alexis Sanchez.

L’Inter ricarica le batterie verso la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in programa lunedì, in cui tuttavia con molta probabilità dovrà fare a meno dell’attaccante cileno.

Gli esami strumentali svolti oggi hanno infatti evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Sanchez, dopo il problema nella gara con il Bayer Leverkusen, quando era comunque rimasto in campo con una vistosa fasciatura.

Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni ma sembra impossibile il recupero per la semifinale, mentre qualche possibilità potrebbe invece esserci nel caso in cui l’Inter approdasse in finale, che andrà in scena il prossimo 21 agosto. Un ko pesante, che toglie a Conte un’importante arma in più dalla panchina: dal post-lockdown, Sanchez ha infatti contribuito alla causa nerazzurro con 3 gol e 7 assist.

C’è ancora tempo, comunque, per pensare a come sostituirlo verso la sfida con lo Shakhtar. Intanto oggi Lukaku e compagni hanno ricaricato le batterie, con un giorno di riposo concesso da Conte.

I nerazzurri, rimasti in ritiro a Dusseldorf per il protocollo Uefa, hanno deciso così di pranzare tutti insieme, staff compreso, in un ristorante in riva al fiume Reno, come raccontato dalla società in un tweet, ”nel pieno rispetto di tutte le misure anti Covid previste anche dal regolamento Uefa”.

Clima sereno e tanti sorrisi per i giocatori, con qualcuno che nel pomeriggio si è cimentato in qualche sfida alla Playstation in hotel, come mostrato da Lukaku e Gagliardini in un video pubblicato sui social.