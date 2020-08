Comercio e industria plantean flexibilización controlada

CARACAS – Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio estima que desde el próximo lunes todos los sectores del país deben abrir para evitar más pérdidas de empleos.

Mantener las empresas y puestos de trabajo es el objetivo fundamental de los empresarios venezolanos, en esta coyuntura de la pandemia y confinamiento generados por la llegada del Covid- 19 al país.

El gremio considera que cinco meses de cierre de la economía, con aperturas sectoriales e intermitentes, han deteriorado el tejido industrial y comercial.

“Se han perdido puestos de empleo y 40% de los comercios han caído en la informalización, lo cual es muy grave. Esta situación puede empeorar si el cierre de la economía del país se prolonga, mediante el esquema de 7×7, poco se va a resolver”, dijo.

En una rueda de prensa virtual, Capozzolo propuso que el retorno a la “nueva normalidad de la economía” se haga respetando 4 puntos fundamentales: Control del aforo de las empresas, guardar una estricta distancia social de un metro y medio o dos metros como mínimo entre los trabajadores de una empresa o comercio, uso del tapabocas de todos los trabajadores de la organización y estrictos protocolos de limpieza en las empresas.

Afirmó que no es una contradicción el solicitar la reapertura de las empresas y comercios en todo el país en estos momentos en donde las cifras de contagios de coronavirus están en sus picos más altos en Venezuela.

“Si se respetan muy estrictamente las medidas de bioseguridad como se ha hecho en muchos países del mundo, podremos trabajar sin acentuar la crisis y los contagios. En la informalidad y sin cumplimiento de normas de higiene y protección se han dado los contagios. Esto es lo que queremos evitar”, señaló.

Capozzolo manifestó que “La nueva normalidad se asume con trabajo “la empresa privada hace una propuesta al país”, en alianza con el presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena.

Desescalada vigilada

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López, hizo un llamado para revisar el plan de flexibilización impuesto por el Ejecutivo Nacional para “emparejar” el esquema 7×7 de la cuarentena.

A su juicio, los sectores productivos de la economía que han cumplido cabalmente con los protocolos de bioseguridad y que se han mantenido “a la altura de la pandemia”, no deberían ajustarse a la radicalización. En cambio, “los controles deben ser reforzados en zonas donde exista un número mayor de contagios por coronavirus”, señaló.

La Industria Farmacéutica, pese a mantenerse activa, también depende de medidas oficiales para adaptarse ante la nueva realidad y hacerle frente a las circunstancias como la escasez del combustible para movilizar materia prima o el traslado de personal.

López plantea desarrollar, con responsabilidad, un esquema de flexibilización que incorpore al sector industrial permanentemente de forma vigilada. “Tendría que ser una flexibilización que esté vigilada constantemente porque para eso existen los entes correspondientes”, señaló.

El presidente de Cifar informó que las farmacias ubicadas en centros comerciales apenas empiezan a experimentar un periodo de recuperación luego de no poder abrir en más de 120 días. Por lo tanto, no pudieron producir ni cubrir sus principales costos fijos. “A lo mejor hay farmacias que no se van a poder recuperar”, puntualizó el también miembro del comité ejecutivo de Conindustria.

El sector salud en Venezuela se encuentra ahorcado, siendo un sector prioritario. Es el caso también de clínicas, centros de diagnóstico y laboratorios, que funcionan en centros comerciales, afectados por las medidas gubernamentales.