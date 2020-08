CARACAS – Il mondo Disney ci ha sempre raccontato storie affascinanti con personaggi che ci hanno fatto ridere, sognare, piangere e tante altre cose magiche che solo i cartoni animati possono regalarci. In questo 2020, il mondo magico ha fatto da cornice a due dei campionati più importanti dello sport a stelle e strisce: la MLS e la NBA.

E proprio qui si è realizzato uno dei sogni dell’allenatore italo-venezuelano Giovanni Savarese vincendo il titolo della “MLS is Back”. I suoi Timbers si sono aggiudicati lo scudetto battendo in finale per 2-1 l’Orlando City.

Le reti dei Timbers sono state griffate da Larrys Mabiala (27’) e Dario Zuparic (66’), il momentáneo pari dell’Orlando é stato segnato da Mauricio Pereyra (39’).

Per la formazione allenata dal mister di origine campana é stata una stagione da favola con 5 vittorie e 2 pareggi (uno nella fase a gironi e l’altro agli ottavi contro il Cincinnati).

In rosa Savarese aveva a disposizione anche due calciatori venezuelani: Pablo Bonilla e Renzo Zabrano.

Va ricordato che per il mister cresciuto nel vivaio del Centro Italiano Venezolano di Caracas questa vittoria é stata una sorta di rivincita dopo la finale persa nel 2018 contro l’Atlanta United.

E proprio qui, dove, come suona lo slogan del mondo Disney “i sogni diventano realtà”, Savarese ha realizzato il suo. Gio’, goditi questa vittoria in compagnia di Topolino ed i suoi amici.

(di Fioravante De Simone)