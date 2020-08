Políticos y expertos reaccionaron ante posición de la CEV sobre parlamentarias

CARACAS – Varios políticos y expertos del país reaccionaron y se manifestaron tanto a favor como en contra del pronunciamiento que realizó este martes la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV). La CEV manifestó que la abstención de la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) “no basta” y que debe asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para los venezolanos.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que no puede entender el cambio total de la posición de la CEV. Aseguró que le preocupa y le “duele profundamente” el cambio en la posición de la CEV. Recordó que la iglesia ha sido un “bastión inquebrantable en la lucha por la dignidad humana, la justicia y la verdad”.

Por su parte, el representante de Copei, Roberto Enriquez, señaló que la CEV le debe una explicación al país debido a que contradice la exhortación apostólica del pasado 10 de julio en el cual exigieron elecciones libres y democráticas en Venezuela.

Igualmente, el economista, José Toro Hardy, manifestó que los derechos de los venezolanos han sido confiscados incluso al derecho al voto..

“Si pierden una elección para gobernador imponen un protector, cuando pierden la AN inhabilitan diputados e inventan una Asamblea Constituyente y cuando pierden una consulta para convocar un revocatorio simplemente ignoran el resultado”, expresó.

El experto alegó que la oposición se niega a que los votos de los venezolanos n cuenten y no sean contados. Precisó que los derechos de los ciudadanos son teóricos cuando son desconocidos “por regímenes autoritarios que impiden su ejercicio”.

Posición a favor

El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, defendió la postura de la CEV.

“El comunicado de la Conferencia Episcopal puede gustarte o no, pero no puedes rebatir sus dos grandes verdades: 1) que la democracia está secuestrada y 2) que no se libera del secuestro con un llamado simplista a la abstención, sin propuesta adicional para rescatarla”, dijo el experto.

De igual forma, el presidente ilegitimo de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, celebró y respaldó la posición de la CEV debido a que los venezolanos “no claudicarán y seguirán en la lucha por la solución a la crisis. ¡Votar es un derecho!

Aclara posición

Por otro lado, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Virtuoso, resaltó que la perspectiva de la CEV es acerca de un llamado profundo a la participación ciudadana activa y no al inmovilismo.

Aclaró que el comunicado aborda las críticas al proceso electoral; el que no ir a votar no es suficiente; es por ello que llaman a la participación electoral.

“Todos señalamos que no basta con abstenerse. No basta con quedarse en su casa tranquilo, hay que buscar la manera de cómo expresa su descontento y deseo de cambio”, puntualizó el padre Virtuoso.