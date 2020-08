ROMA. – La Mercedes si avvicina al Gran Premio di Spagna da super favorita grazie ad un super Lewis Hamilton e nonostante gli exploit di Verstappen, ma la storia del copygate targato Racing Point continua a far parlare il paddock con la Red Bull ultima in ordine di tempo ad alzare la voce.

A tenere alta l’attenzione sul caso che vede protagonista la Racing Point accusata d’aver copiato la Mercedes 2019 è questa volta la scuderia austriaca con il suo boss Christian Horner che chiede chiarezza da parte della Federazione automobilistica internazionale sul ruolo ricoperto dalla Stella d’argento nella vicenda.

Evidentemente dopo il successo a Silverstone di Verstappen la scuderia di Milton Keynes è alla finestra in attesa di capire se la situazione possa evolvere a proprio favore in chiave campeonato.

“Conta la chiarezza su cosa è o non è consentito – le parole di Horner – Red Bull possiede il 100% dei due team e abbiamo sempre rispettato le normative poiché le regole del Costruttore nell’ultimo Patto della Concordia erano molto chiare. Non è un problema di condotti dei freni, ma più filosoficamente di ciò che è regolamentare e cosa non lo è. Se Racing Point è colpevole di aver ricevuto informazioni, anche il team che ha fornito i progetti ha violato quelle regole, no? La Fia chiarisca”.

La cinquantesima edizione del Gran Premio di Spagna si appresta intanto a essere molto dura per la Ferrari visto che, ancora una volta in stagione, il grande favorito sarà Hamilton.

Per il campione del mondo della Mercedes sarebbe il quarto successo consecutivo, il quinto totale, in Catalogna, impresa riuscita finora a un solo binomio nella storia: Michael Schumacher e la Ferrari. E da un punto di vista tecnico il Gp di Spagna per la scuderia del Cavallino non sarà troppo dissimile dalle doppie apparizioni consecutive che sono fin qui andate in scena a Spielberg e Silverstone.

La squadra può infatti contare su tutti i dati raccolti nei test pre-stagionali con la SF1000, anche se con temperature decisamente differenti, e potrà dunque portare avanti anche a Montmelò il proprio lavoro di valutazione della SF1000 in diverse configurazioni.

Tra le tante polemiche che la coinvolgono ultimamente anche una buona notizia per la Racing Point che ha annunciato il ritorno di Sergio Perez in pista: il pilota messicano, che era risultato positivo al Covid-19 nelle scorse settimane, torna a correre per il weekend del GP di Spagna dopo aver saltato le due precedenti gare a Silverstone. In quelle due occasioni era stato sostituito dal tedesco Nico Hulkenberg.

“Siamo lieti di condividere la notizia che Checo Perez – annuncia sui social il team canadese – è risultato negativo al Covid-19. La FIA ha confermato che Checo può tornare a gareggiare”.