++ F1: Vettel ‘acque agitate, ma con team tutto chiarito’ ++

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – “Ora il mare non e’ calmo, anzi e’ agitato. Ma non direi che mi sento frustrato, ne che c’è tensione col team. A Silverstone potevamo avere una strategia diversa, ne abbiamo parlato col team e ora cerchiamo di estrarre tutto il potenziale della macchina”. Lo dice Sebastian Vettel, nella conferenza al circuito di Montmelo’ in vista del Gp di fine settimana, dopo le tensioni con il team Ferrari domenica scorsa. “Se si giudicano solo le emozioni del fine gara, o addirittura durante la gara, non si ottiene un quadro autentico”, ha aggiunto il ferrarista, riferendosi al botta e risposta con tecnici e Binotto. “Non sono qui per perdere, e so che il pacchetto che abbiamo non ci consente di vincere: ma lavorando e migliorando, si puoò puntare al podio” (ANSA).