Moto:Rossi, Misano con pubblico? Non si può immaginare senza

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – “Misano aperta al pubblico? Non è possibile immaginarla senza…Se ne è già parlato, sappiamo che sta salendo l’attesa. Sarebbe un elemento positivo anche per cercare di tornare alla normalità”. Valentino Rossi accoglie favorevolmente la notizia che diecimila persone al giorno potranno assistere al doppio appuntamento del motomondiale a Misano. Nella conferenza piloti che apre il fine settimana che porta al gp d’Austria, Rossi guarda con ottimismo alla prossima gara: “Sulla carta questa pista non va bene per le Yamaha perchè la velocità di punta non è un nostro punto di forza – le parole del ‘Dottore’ – ma nel 2019 la moto si è comportata bene, abbiamo lottato per il podio, questo è importante. Dobbiamo cercare di essere forti e lottare per il podio, dopodichè dovremo fare attenzione al meteo, e essere pronti a tutte le condizioni”. (ANSA).