CARACAS – La CIDH rechazó la toma de la sede del Comité Ejecutivo del partido político Acción Democrática de La Florida en Caracas el pasado domingo por parte de seguidores de José Bernabé Gutiérrez y alertó que con eso se “mina” la confianza en las elecciones que se organizan en Venezuela.

“La CIDH rechaza acciones violentas en contra de la sede del Comité Ejecutivo del partido Acción Democrática, ocurridas el 9 de agosto en Caracas, e insta al Estado a identificar y juzgar a las personas responsables”, reza el comunicado.

Asimismo, señalan que tales acciones “generan nuevos obstáculos que impiden superar la crisis institucional que afecta la vigencia de los derechos humanos”.

El pasado domingo, simpatizantes de Bernabé Gutiérrez, quien fue designado por el TSJ/ANC como el nuevo secretario general de Acción Democrática, acompañado de presuntos colectivos, tomaron la sede del partido de la tolda blanca en La Florida y El Paraíso, según información de los parlamentarios Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi.

Posteriormente, el lunes, simpatizantes de Allup acudieron a La Florida a intentar retomar los espacios, pero fueron repelidos con bombas lacrimógenas y hasta fuegos artificiales.

No obstante, declaró Bernabé Gutiérrez que lo que hicieron fue tomar los espacios que les correspondía como nueva junta directiva, y que no hubo acompañamiento de colectivos, sino de “militantes” del partido político.

Condiciones arregladas

El exrector del CNE, Rafael Simón Jiménez, afirmó este jueves que están acordadas las condiciones para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a su juicio, son las mismas que exigió el G4 durante las negociaciones con el gobierno en República Dominicana hace un par de años.

“En Venezuela están pactadas unas condiciones para las elecciones, que son las mismas que exigió el G4 en República Dominicana en 2018”, enfatizó. “Nos estamos enfrentando a un déficit democrático pero debemos enfrentarlo con unidad como en el 2015”.

El político aseguró que no tiene aspiraciones de un curul en el Parlamento. “Te lo juro que no tengo ninguna oferta ninguna oferta concreta para ir a la Asamblea Nacional”, dijo, pero no desestimó hacerlo siempre que haya “un frente unitario para enfrentar al gobierno”.

En cuanto a su renuncia al CNE, precisó que “muchos temas lo obligaron” a fijar posición y recordó que desde que se escogió el CNE en julio, “todo el mundo sabe qué interés representa cada quien”.

Jiménez se refirió a la sucesión que utilizó el TSJ/ANC. Explicó que tenían dos opciones: “Subir los suplentes en el mismo orden que habían sido electos o tomar la decisión que tomó”. De cualquier forma, asegura, “a cualquiera de los dos que hubiesen elegido (Delfino o Morales) habrían sido defensores de la democracia”.

El 6 de agosto, Jiménez renunció a su cargo de vicepresidente del CNE, al que calificó de “camisa de fuerza”.

“La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige”, anunció en su momento.