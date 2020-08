Harris traina campagna Biden.Trump gioca la carta Mo

WASHINGTON. – “Effetto Kamala”: la senatrice afroamericana scelta come vice nel ticket dem per la Casa Bianca rianima e traina la campagna di Joe Biden nei sondaggi en ella raccolta fondi, facendo breccia anche a Wall Street.

I due si sono ripresentati insieme attaccando Donald Trump per la gestione fallimentare della pandemia, che secondo il New York Times potrebbe aver gia’ superato le 200 mila vittime, ben oltre i 166.038 conteggiati dalla Johns Hopkins University, a causa di ritardi nelle comunicazioni di alcuni Stati.

Per questo il presidente si é giocato subito la carta mediorientale, annunciando a sorpresa su Twitter uno “storico accordo di pace”, ossia una intesa per la normalizzazione a tutto campo dei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi in cambio della rinuncia da parte di Tel Aviv all’annessione di parti della Cisgiordania.

Un accordo che il presidente ascrive alla propria mediazione, trasformandolo in un innegabile successo diplomatico e in un trofeo elettorale. La firma é attesa nelle prossime settimane, prima del voto di novembre, in modo da rilanciare l’immagine del tycoon almeno in política estera.

La cornice sará quella della Casa Bianca, come fecero i suoi predecessori Jimmy Carter e Bill Clinton quando Israele normalizzó i rapporti con l’Egitto (1979) e con la Giordania (1994). “Questa svolta storica é il passo piú significativo verso la pace in Medio Oriente in oltre 25 anni”, ha osservato Trump, che ha illustrato l’intesa nell’ufficio Ovale. Poi si é lanciato in una nuova promessa elettorale: “se verró rieletto faró un accordo in 30 giorni con l’Iran”.

Il tycoon é cosí preoccupato del ticket Biden-Harris che tenterá di oscurare la convention dem della prossima settimana tenendo comizi ed eventi ufficiali in alcuni Stati in bilico, tra cui il Wisconsin, dove si tiene la kermesse dei rivali.

Intanto minaccia di mandare la guardia nazionale contro la criminalitá a New York e a Chicago, amministrate dai dem, e blocca i fondi alle poste per ostacolare il voto per posta.

Ma l’”effetto Kamala” gli toglie terreno sotto i piedi e ridisegna una campagna dove Biden giá guidava i sondaggi con ampio vantaggio. Nelle prime 24 ore dopo l’annuncio della Harris come vice, ‘Joe’ ha raccolto la somma record di 26 milioni di dollari, con 150 mila persone che hanno donato per la prima volta.

“L’entusiasmo è davvero palpabile”, confessa. La senatrice attrae sia piccoli supporter online sia grandi donatori, riscuotendo la simpatia e l’apprezzamento di Wall Street e della Silicon Valley.

Da un sondaggio Reuters/Ipsos, inoltre risulta che quasi nove democratici su dieci approvano la scelta di Harris nel ticket e che la senatrice é più popolare di Biden tra le donne (60% contro il 53%), tra gli americani più giovani, ossia sotto i 35 anni (62% a 60%) e anche tra alcuni repubblicani (25% a 20%), evidenziando così il suo potenziale per allargare i consensi nella corsa.

Uno dei punti di forza dell’ex procuratrice é la capacitá di attaccare Trump. “Alla Casa Bianca abbiamo una persona che sta tentando di seminare odio e di dividerci”, ha accusato, definendolo poi un “predatore seriale”. “Non ho paura di Trump, mi sono opposta a Trump e a persone come lui in tutta la mia carriera”, ha avvisato.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)