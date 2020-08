(ANSA) – CAGLIARI, 14 AGO – Dopo il via libera alle discoteche e ai locali notturni, seppure con rigide prescrizioni come i due metri di distanza in pista da ballo, il governatore della Sardegna Christian Solinas – anche stavolta a tarda notte – ha firmato una nuova ordinanza che consente lo svolgimento di sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo esclusivamente in spazi all’aperto. Permane il consueto divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento. Riprende anche l’operatività negli ippodromi. Le regole stabilite per tutte queste attività sono disciplinate dalle linee guida specifiche allegate al Dpcm del 7 agosto scorso e rimangono valide sino al 7 settembre, salvo proroghe o eventuali restrizioni. (ANSA).