(ANSA) – ISTANBUL, 14 AGO – La Turchia ha attaccato gli Emirati Arabi per aver siglato un accordo con Israele sulla normalizzazione delle relazioni: “tradiscono la causa palestinese”, ha affermato il ministero degli Esteri di Ankara in una nota. “Gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di presentare questa intesa come una sorta di sacrificio per la Palestina, ma al contrario stanno tradendo la causa palestinese per servire i loro interessi particolari”, si aggiunge nel comunicato. Anche l’Iran ha condannato l’accordo. E’ stato un atto di “stupidità strategica da parte di Abu Dhabi e Tel Aviv che senza dubbio rafforzerà l’asse della resistenza nella regione”, ha affermato il ministero degli esteri di Teheran in una nota. “La popolazione oppressa della Palestina e tutte le nazioni libere del mondo non perdoneranno mai la normalizzazione delle relazioni con il criminale regime di occupazione israeliano e la complicità con i suoi crimini”, si aggiunge. (ANSA).