(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Dalle 4 del mattino di sabato prossimo chiunque arriverà nel Regno Unito da Francia, Paesi Bassi, Malta, Monaco, Aruba e dalle isole Turks e Caicos dovrà seguire una quarantena di 14 giorni o sarà soggetto ad una multa. Lo riporta il Guardian. Il Governo britannico aveva annunciato che non si sarebbe fatto “alcuno scrupolo” se imporre o meno la quarantena ai britannici che rientrano dalla vacanze Francia e, così è stato a fronte dell’aumento di casi di Covid-19 nel Paese. La misura è stata annunciata su Twitter dal ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps. “Se arrivi nel Regno Unito dopo le 04:00 (03:00 GMT) di sabato da questi luoghi, dovrai metterti in isolamento per 14 giorni da solo”, ha aggiunto. La misura potrebbe causare un massiccio ritorno di circa 500.000 turisti britannici attualmente in vacanza in Francia. (ANSA).