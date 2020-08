Scarpe di Michael Jordan all’asta per 615.000 dollari,record

(ANSA) – NEW YORK, 14 AGO – Un paio di scarpe da ginnastica indossate da Michael Jordan sono state vendute per 615.000 dollari all’asta da Christie’s, infrangendo un record stabilito pochi mesi fa dalla vendita di un altro paio di scarpe della leggenda del basket. Le sneakers erano un paio di Air Jordan 1 High che la superstar dell’Nba indossava durante una partita di esibizione del 1985 in Italia. In quell’occasione, aveva schiacciato la palla così forte da frantumare il tabellone di vetro. “Questa è la scarpa originale con un vero pezzo di tabellone, un pezzo di vetro, nella suola della scarpa”, ha detto Caitlin Donovan, responsabile delle vendite di borse e scarpe da ginnastica di Christie’s, che ha organizzato l’asta con Stadium Goods. Jordan ha collezionato 30 punti indossando le scarpe di taglia 13,5, che sono nei colori rosso e nero della sua squadra, i Chicago Bulls. Le vendite da record evidenziano il valore di mercato in aumento degli oggetti legati a Jordan, da quando è uscito “The Last Dance”, un documentario Espn/Netflix che racconta la saga di Jordan e dei Bulls. (ANSA).