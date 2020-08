MONACO DI BAVIERA – L’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera invita a partecipare alla seconda edizione del Premio “L’Innovazione che parla italiano”. Il concorso è il riconoscimento all’alto valore innovativo di Startup Tecnologiche fondate da cittadini italiani e che operano all’estero.

Il premio, indetto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition accademiche locali è rivolto a soci fondatori di Startup che operino in Argentina, in Australia, in Austria, in Belgio, in Brasile, in Canada, in Cile, in Cina, in Rep. di Corea, i Danimarca, in Egitto, in Estonia, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Giappone, in Giordania, in Gran Bretagna, in India, in Israele, in Lituania, in Messico, in Norvegia, in Paesi Bassi, in Portogallo, in Russia, in Serbia, in Singapore, in Spagna, in Sud Africa, in Svezia, in Svizzera, in USA, e in Vietnam.

Il premio consiste in una medaglia e in un diploma del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Sarà consegnato alla Startup vincitrice in occasione della prossima edizione della Conferenza degli Addetti Scientifici 2020. Saranno presenti il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e il Ministro dell’Università̀ e della Ricerca e il Ministro dell’Innovazione.

Per maggiori informazioni: https://iicmonaco.esteri.it/iic_monaco/it/

Redazione Madrid