IIC-Parigi, le Alpi di Paolo Pellegrin

PARIGI – Paolo Pellegrin è un noto fotografo italiano la cui esperienza professionale è legata all’agenzia internazionale Magnum Photo. Sono sue le venti fotografie delle Alpi che propone l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi in una singola mostra che resterà aperta fino al 30 settembre. Le foto di Pellegrin, scattate in Valle d’Aosta, mostrano un aspetto poco noto della sua produzione e rivelano, in tutto il su splendore, la bellezza delle Alpi. Furono presentate la prima volta nella mostra “Mountains by Magnum Photographers”.

Apprezzato come uno dei più grandi fotografi del mondo, Paolo Pellegrin, dopo aver studiato architettura, ha deciso di dedicarsi alla fotografia. Per dieci anni, tra il 1991 e il 2001, si lega all’Agenzia VU. Quindi l’ingresso alla prestigiosa Magnum Photos.

Pellegrin ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio Robert Capa e il World Press Photo Award. Con il suo obiettivo, ha illustrato la realtà del nostro tempo: dalle guerre agli effetti del cambiamento climatico.

Redazione Madrid