PRAGA – Gianni Rodari nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. In occasione del centenario della sua nascita, l’Istituto ospiterà la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”.

L’esposizione, ad ingresso libero, è a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. E presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, artisti giovani e grandi maestri. Tra questi, Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna.

L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l’infanzia, il primo italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella sarà allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche. Cappella barocca e Sala capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura.

La mostra resterà aperta dal 4 al 30 settembre.

Maggiori informazioni: https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it

